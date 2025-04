Inter-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

: poi ne mancheranno soltanto 6 alla fine. Dopo tre impegni di fila in trasferta (pareggi con Milan in Coppa Italia e Parma in Serie A, vittoria contro il Bayern in Champions League), i nerazzurri tornano a giocare in casa. I campioni d'Italia si presentano a questa trasferta al primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sul Napoli, che nel posticipo di lunedì sera riceve l'Empoli. Reduce da un pareggio per 0-0 proprio contro il Cagliari, sestultimo in classifica con 6 lunghezze di margine sulla zona retrocessione e la terzultima posizione occupata proprio dalla squadra toscana.Nel prossimo turno di campionato il Cagliari ospita la Fiorentina a Pasquetta, invece l'Inter gioca a Bologna a Pasqua, ma prima è impegnata a San Siro contro il Bayern Monaco per il ritorno dei quarti di finale in Champions League.

: Inter-Cagliari.: sabato 12 aprile 2025.: calcio d'inizio alle ore 18:00.DAZN.: DAZN.Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.(3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

- Inzaghi deve ancora fare a meno degli infortunati Dumfries, Zielinski e Taremi. Nelle rotazioni possibili chances da titolari per de Vrij, Zalewski, Frattesi e Arnautovic.Dall'altra parte Nicola ha tutta la rosa a disposizione: ballottaggi Zappa-Palomino in difesa e Viola-Gaetano sulla trequarti.Inter-Cagliari è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca di Inter-Cagliari è affidata a Pierluigi Pado con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.