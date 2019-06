Proseguono i contatti tra Inter e Cagliari per Nicolò Barella, centrocampista classe '97 reduce da una grande stagione in Sardegna. Il profilo del giocatore, perfetto per il progetto tecnico di Antonio Conte, è entrato nei pensieri nerazzurri già da diverso tempo, con Piero Ausilio che ha avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore già nei mesi scorsi. E in questi giorni l'Inter sta provando a spingere sull'acceleratore per fare il primo regalo di mercato, Godin escluso, al nuovo tecnico nerazzurro.



CENA TRA CLUB - E questa sera Inter e Cagliari si sono incontrati a cena per portare avanti i discorsi relativi al trasferimento del calciatore, valutato circa 50 milioni di euro dal club sardo. Presenti all'incontro entrambi i direttori sportivi, Piero Ausilio e Marcello Carli, oltre a Dario Baccin, vicedirettore sportivo dei nerazzurri. Passi avanti importanti, insomma, per quello che potrebbe essere il primo squillo della nuova era Conte. Passi avanti che fanno seguito all'incontro avvenuto ieri tra l'Inter e l'agente di Barella, che si sono incontrati nella sede nerazzurra per portare avanti i discorsi legati al contratto del calciatore.



NODO CONTROPARTITE - L'Inter per abbassare le pretese economiche del Cagliari sta lavorando all'inserimento di alcune contropartite, così da rendere più abbordabile l'investimento economico per il centrocampista classe '97. E la cena di questa sera può essere uno degli atti finali di questa prima storia di mercato, con l'Inter che vuole Barella e Barella che vuole l'Inter. E il Cagliari disposto a trattare, ovviamente a cena, come in ogni trattativa che si rispetti...