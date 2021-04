che potrebbe tornare a vincere un trofeo dopo ben 10 anni. Una lotta ancora tutta da vivere è quella che riguarda la salvezza: se Crotone e Parma sembrano ormai spacciate, Fiorentina, Benevento, Spezia - e soprattutto - Torino e Cagliari non possono dirsi per nulla tranquille. Proprio i sardi affronteranno la capolista Inter, in una partita che potrebbe definire quasi definitivamente le proprie sorti.- La svolta, anche e soprattutto emotiva che pareva aver portato con sé Semplici dopo l'addio di Di Francesco, sembra aver esaurito i propri effetti: l'ultima stentata vittoria risale a più di un mese fa, in casa contro il Bologna, poi un pareggio in extremis contro la Sampdoria e tre sconfitte di fila con Juventus, Spezia ed Hellas Verona. Nonostante la squadra rossoblù sia tecnicamente superiore a tutte le dirette concorrenti per non retrocedere, il pantano della salvezza sembra aver annullato tutte le certezze d'inizio stagione, inabissando giornata dopo giornata il club del presidente Giulini. Le cause principali di un inaspettato tracollo sono da ricercarsi principalmente nella sorprendente sterilità offensiva (considerati gli elementi in attacco) e nella tutt'altro che ermetica difesa, complice un atteggiamento troppo spesso sbagliato. A complicare ulteriormente le cose ci si è messa la recente positività al Covid del portiere Alessio Cragno, autentico top player dei rossoblù, ultimo decisivo baluardo in più di un'occasione per evitare una situazione di classifica ancor più disperata.- Dopo il ritorno in Sardegna dell'indimenticato Nainggolan, i tifosi si auspicavano una tenuta più solida della propria squadra, salvo poi ritrovarsi a criticare aspramente il proprio beniamino, orfano di gol e giocate decisive. Lo stesso Nainggolan si era detto recentemente dubbioso sulla salvezza del suo Cagliari, con quel "si gioca in undici" esternato in un momento fin troppo delicato. Toccherà proprio all'ex di giornata risollevare le sorti dei rossoblù, attesi da un'autentica sfida da dentro o fuori contro i nerazzurri, specie se si considera la vittoria fondamentale del Torino in casa dell'Udinese che allarga (e non di poco) il gap tra quartultima e terzultima in classifica, costringendo Radja & Co. a dover inanellare una serie di risultati utili da qui alla fine del campionato per evitare la retrocessione in Serie B.