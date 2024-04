Inter-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: annullato il raddoppio di Barella, ecco perché

7 minuti fa



La sfida tra Inter e Cagliari, in scena alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, chiude la domenica della 32esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





INTER – CAGLIARI h. 20.45

FOURNEAU

PALERMO – GARZELLI

IV: CAMPLONE

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERI



28' ANNULLATO GOL A BARELLA - Barella trova il raddoppio per l'Inter con un pallonetto di testa, ma viene colto in posizione di fuorigioco.