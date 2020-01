Il lunch match della 21esima giornata di Serie A, in programma alle 12.30, vede la sfida tra Inter e Cagliari a San Siro. Calciomercato.com di seguito vi offre tutti gli episodi da moviola e la rispettiva analisi:



INTER-CAGLIARI, domenica 26 gennaio

MANGANIELLO di Pinerolo

PRETI – BRESMES

IV: PEZZUTO di Lecce

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



94’ ESPULSO LAUTARO! Lautaro ammonito per proteste per un mancato fischio su un contatto con Walukiewicz. L’argentino si infuria e va faccia a faccia con Manganiello, che lo ammonisce. Lautaro prosegue con proteste furiose, e a quel punto l'arbitro estrae il rosso diretto. Anche uscendo dal campo il Toro continua a protestare. L'argentino rischia diverse giornate di squalifica, come di recente accaduto a Balotelli in campionato e Leiva in Coppa Italia. E tra due giornate c'è Inter-Milan.



61’ Inserimento di Young in area di rigore, Oliva lo blocca con una spallata. Proteste dell’Inter, ma il contatto non è meritevole del calcio di rigore.



30’ Il Cagliari protesta per una spinta di Lautaro su Walukiewicz. In occasione del gol del vantaggio dei nerazzurri, Lautaro spinge leggermente il difensore del Cagliari, poi stacca e segna. Maran furioso, entra in campo protestando. Manganiello non valuta come falloso l’intervento (che sembra in effetti non eccessivo) dell’attaccante nerazzurro e ammonisce Maran per proteste.



14’ Gol annullato all'Inter. Lancio di Bastoni per Barella, che di testa trafigge Cragno. Rete annullata per un netto fuorigioco del centrocampista dell’Inter, che parte oltre l’ultimo difensore nerazzurro. Decisione corretta.