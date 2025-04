AFP via Getty Images

Inter-Cagliari, la MOVIOLA LIVE: De Vrij in area su Piccoli, per Di Bello non c'è nulla

Inter-Cagliari, con calcio d'inizio alle ore 18, è una gara valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A, la tredicesima nel girone di ritorno. Di seguito gli episodi arbitrali:





Inter-Cagliari (ore 18)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Berti e Cecconi

IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Chiffi

AVAR: Paterna



23' - Intervento in appoggio di De Vrij su Piccoli, in area nerazzurra: per Di Bello non c'è fallo, giusto far proseguire.