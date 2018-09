Bravo in uscita bassa ad anticipare Pavoletti su cross di Faragò, meno quando forza il palleggio e costringe Gagliardini al recupero disperato.Tranquilla gestione, con Barella che tende a stringere verso l’interno e Faragò che non morde.Contrasta e imposta con classe, pericoloso sulle palle inattive in area avversaria, sfiora il raddoppio di testa.Più di fisico che di posizione, ma tiene botta per l’intera gara.È lui o non è lui? Strappa, chiude e crossa, come in occasione dell’assist per Lautaro. Il pubblico pagante apprezza e lo incoraggia anche quando sbaglia qualche appoggio.L’Inter gira bene, lui mica troppo. Palla al piede è troppo timido, si limita al compitino: quando sei all'Inter serve di più.(Dall’ 11’ s.t.: Spalletti lo manda in campo per gestire il possesso palla e il croato mostra subito che tra lui e Gagliardini c’è una bella differenza)Veste i gradi di vice Brozovic e ben si comporta in regia dando aria alla manovra e ripulendo tanti palloni.(Dal 38’ s.t.Sgasa a tutta fascia e fa soffrire Faragò. Rientra verso il campo e di sinistro impegna Cragno in due occasioni e sempre col mancino fulmina il portiere sardo con un bellissimo tiro che bacia il palo e si insacca in porta.Non lo vedi per quasi l’intera partita, ma non ci vuole molto per accorgersi che è dotato di astuzia superiore: l’assist per Candreva è sontuoso e meriterebbe altra sorte.Liscia goffamente un pallone ben servitogli da Lautaro Martinez in area di rigore. Tentenna troppo palla al piede e fa arrabbiare il Meazza, anche perché brucia al vento buone ripartenze. Solo davanti a Cragno, spreca anche una grande invenzione di Nainggolan.(Dal 25’ s.t.Più guardiano che attaccante, ma da uno come lui ci si aspetta sempre qualche spunto, specie se con il serbatoio delle energie pieno)Mi aspettavate? Eccomi qui! Lautaro torna dopo il periodo di stop e fa gioire il Meazza con una girata di testa in anticipo sul diretto avversario. Quando in sforbiciata lancia in corsa Candreva, gli applausi si sprecano.In vista della Champions fa riposare i big e paradossalmente copre l’Inter più bella vista finora in campionato.In tuffo prova a respingere il colpo di testa di Lautaro, sfiora la sfera col guantone, ma non riesce a deviarla quanto basta per evitare il gol. Disinnesca un paio di tentativi di Politano.L’esperienza c’è, la gamba meno e Dalbert qualche problema glielo crea.Anche lui bruciato dal taglio di Lautaro. Un ex non rimpianto.Lautaro, vistosamente più basso di lui, gli svetta davanti e buca Cragno. Fa venire i brividi anche con un retropassaggio killer e per poco l’Inter non ne approfitta. Esce acciaccato.(Dal 1’ s.t.: Affonda insieme all’intero reparto sardo)Soffre molto le avanzate di Politano, nel primo tempo si vede al cross al minuto 27.Esulta per un gol segnato col braccio. Annullato con l’ausilio del Var, si infuria e viene graziato dall’arbitro, che non lo espelle. Buona lotta, solo quella.Compassato, anche troppo. L’Inter non gli lascia il tempo di ragionare e lui va in confusione.(Dal 15’ s.t.: Maran gli chiede di allargarsi per creare qualche problema a D’Ambrosio, non ci riesce).È l’unico che può innescare la manovra offensiva del Cagliari con qualche invenzione. Nel primo tempo sembra in palla, cala nella ripresa.Maran gli chiede di muoversi tra le linee, ma li in mezzo il traffico è intenso e lui non cambia mai marcia.Un paio di tagli alle spalle della retroguardia nerazzurra, null’altro.(Dal 26’: Poco tempo a disposizione e condizioni decisamente sfavorevoli. Non si vede)Con de Vrij ha pane per i suoi denti e dopo una trentina di minuti di battaglia prova a spostarsi sul lato di Miranda, ma non cambia la sostanza.Il suo Cagliari propone decisamente poco e Ionita tra le linee non sembra essere una grandissima idea.