Vincere per provare ad allungare e mettere pressione a tutte le inseguitrici che, comunque partono da almeno 11 punti di distacco. Un margine chenon vuole dilapidare e che proverà a far fruttare anche contro ilnel lunch match domenicale dellaA San Siro i nerazzurri disi presentano privi del grande ex, Nicolò Barella, ma con una serie di 10 vittorie consecutive da record in questa stagione. I sardi di, tuttavia, sono ancora incredibilmente invischiati nella lotta per non retrocedere anche in virtù del solo punto conquistato nelle ultime 4. Il Torino dista solo due punti e per questo anche contro l'Inter i 3 punti diventano fondamentali.L'Inter, riporta Opta ha mancato l'appuntamento con il gol solo una volta nelle ultime 37 sfide di Serie A contro il Cagliari (0-2 nell'aprile 2013), ma i sardi hanno vinto solo due delle ultime 19 trasferte di Serie A a San Siro contro i nerazzurri che hanno anche vinto ben 11 delle ultime 12 partite di campionato tenendo la porta inviolata nel 67% di questi incontri. Da una parte l’Inter ha la miglior percentuale realizzativa di questa Serie A (16.2%), dall’altra il Cagliari ha la più bassa (9.5%).Romelu Lukaku ha servito nove assist in questo campionato: solo tre giocatori dell’Inter hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A dal 2004: Maicon 11 nel 2009/10, Candreva 10 nel 2016/17 e Stankovic 10 nel 2006/07. L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Radja Nainggolan (sei reti): il centrocampista del Cagliari ha giocato 33 gare, segnando sei reti, con la maglia nerazzurra in Serie A tra il 2018 e il 2019.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. All.: Conte.(3-5-2): Vicario, Godin, Rugani, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Semplici. ​