Radja Nainggolan vuole tornare al Cagliari e l'Inter ha intenzione di accontentarlo, ma prima della sfida contro lo Spezia, il direttore sportivo della società nerazzurra, Piero Ausilio, è stato chiarissimo: “Abbiamo parlato con lui e vogliamo accontentarlo, ma non regaleremo niente a nessuno”. Verissimo, Inter e Cagliari si metteranno ancora sedute a tavolino per trovare la formula giusta e proprio nelle ultime ore prende piede un'idea che favorirebbe il ritorno in Sardegna del “Ninja”.



LA NUOVA IDEA - Da tempo l'Inter cerca un vice Lukaku, una quarta punta fisica che possa fare panchina ma allo stesso tempo entrare al momento giusto per far rifiatare il belga. Nel Cagliari c'è quel Leonardo Pavoletti che ha pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo ha a lungo tenuto fuori e che adesso si ritrova davanti il cholito Simeone come titolare. Cambiare aria per sei mesi potrebbe essere una buona idea. Inter e Cagliari ne parlano, la nuova idea per i nerazzurri si chiama Leonardo Pavoletti.