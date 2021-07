Inter e Cagliari vanno avanti nei dialoghi, la trattativa Nandez è tutt’altro che semplice e neanche così vicina a una risoluzione, ma la buona notizia è che le parti continuano con confronti mirati alla risoluzione dei problemi e questo di per se, almeno per adesso, è un fattore che fa ben sperare per il futuro. Da Cagliari fanno sapere che Giulini è pronto ad abbassare le proprie pretese: prestito oneroso a 5 milioni di euro, questa la richiesta rossoblù, ma per adesso l’Inter - che ha già incassato il sì del calciatore - non può assolutamente muovere alcuna somma di denaro.



IL NO DELL'INTER PER SATRIANO - Interessa, ma solo in prestito con diritto. Questa la risposta dell’Inter. E allora il Cagliari ha rilanciato chiedendo Satriano a buon prezzo, ma da viale della Liberazione non ci sentono: l’uruguaiano parte solo in prestito, se parte. Per adesso farà ancora un paio di settimane con Inzaghi, poi si vedrà. Inter e Cagliari non riescono a trovare la quadra, si ragiona e se l’Inter alla fine dovesse prendere il calciatore in prestito per poi riscattarlo, sarebbe disposta a lasciare in favore del Cagliari un alta percentuale sulla futura rivendita di Nandez. Insomma, le parti continuano ad aggiornarsi, alla ricerca di una soluzione che per adesso non appare ancora vicina. Il calciatore attende, speranzoso di poter vestire il nerazzurro.