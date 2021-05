Intervistato da tmw, l'ex allenatore, Gigi Cagni, ha espresso la propria opinione sull'addio di Conte all'Inter.



"Avrei fatto come lui. Rimane se fanno quello che dice lui. Lui di sicuro voleva giocarsi bene la Champions e avrebbero dovuto fare acquisti. Ma se vogliono addirittura rientrare, non sono più adatto per il tuo progetto. Anche perché è lui che ci mette la faccia. Lui se lo può permettere di andarsene così".