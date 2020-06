Intervenuto a TMW Radio, Gigi Cagni, esprime la propria opinione sull'Inter di Conte e si dice deluso dal tecnico salentino.



“Stimo Antonio Conte, ma quest’anno mi sta deludendo tantissimo. Le colpe maggiori sono le sue. La squadra è forte, non poteva giocarsi subito lo scudetto, non la sta facendo però rendere al meglio. E’ un gioco scolastico, manca fantasia ma ha giocatori che ce l’hanno. E sta prendendo troppi gol. E poi non chiede mai scusa Conte. Lampante il gol preso in contropiede in Coppa Italia contro il Napoli. Sta sbagliando qualcosa lui, deve ritrovare umiltà”.



Cosa dovrebbe fare?

“Non si può giocare a tre ora, si deve giocare a quattro. Il 3-5-2 oggi non si può fare e deve cambiare. Prende troppi gol”.



Ha un centrocampo inferiore alle avversarie?

“L’Inter ha Sensi infortunato. Ha Brozovic, Barella, Eriksen, qualitativamente non sono inferiori alla Lazio”.