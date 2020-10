Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni, spiega come a suo parere andrebbe marcato il centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku.



«Come si marca Lukaku? O lo anticipi o ti stacchi da lui, non puoi stargli addosso perché lui cerca il contatto con il marcatore. Non devi dargli l’appoggio, perché così perde i tempi».