Inter, Calhanoglu a un passo da un record storico di Ibra e Milito

Con quello trasformato contro il Monza e valido per il momentaneo 1-0, il centrocampista dell'Inter, Hakan Çalhanoglu ha messo a segno 7 gol su rigore in questo campionato.



Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), solo Milito (8 nel 2011/12) e Ibrahimovic (8 nel 2007/08) hanno realizzato più reti dal dischetto in un singolo torneo con l'Inter. Lo riporta Opta.