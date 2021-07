Nel trattare i temi di Inter, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende il focus su Hakan Calhanoglu.



“Il destino è spesso nel nome. Hakan in turco è una parolina che accompagna gli imperatori. E sì che Calhanoglu sarà al centro della nuova Inter. Dovrà creare, assistere, inventare, cucire e strappare, in una parola comandare il gioco, trascinare la squadra verso un altro calcio. È lui che segna la vera grande differenza con la squadra di Antonio Conte. Non è un caso che lo stesso Simone Inzaghi abbia speso qualche parola sull’accostamento con Luis Alberto, un calciatore che nella Lazio dell’attuale allenatore nerazzurro era più che centrale, era determinante, un imperatore appunto”.