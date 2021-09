Perla partita di mercoledì sera fraequivarrà di fatto a, il turco torna a risentire l'emozionante inno della Champions, dove ha calcato in tre occasioni i campi dell'e dove per un anno (il 2019-20) è anche rimasto fuori dalle coppe. Dopo aver contribuito a riportare i rossoneri in Champions, il classe 1994 di Mannheim non ha rinnovato il contratto in scadenza e si è gettato, abile come suo solito a cogliere l'opportunità del colpo a zero.E ora, dopo tre partite e un gol in Serie A con la maglia nerazzurra,, una competizione nella quale, come evidenzia il suo score di tutto rispetto:fra qualificazioni, fase a gironi e fase a eliminazione diretta, con la maglia del. In quegli anni il centrocampista turco si mise in luce,, con gol e (spesso) ottime prestazioni. C'era anche un po' di, sia durante le stagioni che nel corso delle partite stesse: Calhanoglu all'epoca era molto giovane, è vero, ma questo èanche negli anni successivi. Ed è l'elemento che ancora lo differenzia dai più grandi, perché le qualità tecniche sono indiscutibili.A 27 anni (28 a febbraio),calcistica, quelle che potrebbero essere le stagioni migliori della sua carriera. Da mercoledì, dovrà dimostrare di essere, come e più del periodo in cui esplose con le Aspirine. E comeper il suo secondo debutto in Champions il numero 20 nerazzurro non poteva sperare di averne uno più stimolante:, il club più titolato al mondo.