Aveva chiuso la scorsa stagione al secondo posto sia della classifica assist sia di quella delle occasioni create, quest'anno ha ricominciato allo stesso ritmo, se non meglio: Hakan Calhanoglu, da quando è in Italia (stagione 2017-18) ha sfornato più assist di tutti. Solo Luis Alberto regge il confronto, ma oggi gioca molto meno e lo spagnolo è ben lontano dal turco se si filtra il dato rispetto alle palle vincenti da fermo. Qui Calhanoglu non ha rivali. E dopo la vittoria contro il Bologna, è arrivato un altro record: solo Muriel dell'Atalanta ha segnato e fornito assist nella stessa partita tante volte, 5 quante lo ha fatto il numero 20 dell'Inter. Che ha tenuto in mano il centrocampo di Simone Inzaghi durante il periodo di assenza di Brozovic infortunato, e che si appresta, dopo il Mondiale, a tornare nel ruolo abituale di mezzala sinistra.



DOPPIO PLAY - Quello che doveva essere Eriksen nell'anno dell'ultimo scudetto. Ma dopo qualche settimana di alti (pochi) e bassi (molti) Conte sdoganò l'idea del doppio play e quella fu la vera svolta dell'Inter. Calhanoglu sa fare sia la mezzala - di suo è un trequartista - sia, come abbiamo visto, il regista. Con due costruttori di gioco, la vena realizzativa di Barella può essere esaltata ancora di più. L'unico peccato, per Inzaghi, è che questa soluzione non potrà essere lavorata finché la Croazia non sarà eliminata (o non avrà vinto) dal Mondiale qatariota.