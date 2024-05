Getty

Inter, Calhanoglu bis? Marotta fiuta il colpo Rabiot. Rinnovo in bilico con la Juventus

17 minuti fa

Il contratto di Adrien Rabiot con la Juventus è in scadenza al 30 giugno 2024 e il rinnovo tra le parti è ancora in bilico. Un incontro tra Giuntoli e l'entourage dell'ex PSG è in cima alle priorità della Vecchia Signora ed è possibile che possa avvenire già a partire dalla prossima settimana, con il ds bianconero che vorrebbe definire il prolungamento di contratto del centrocampista, insieme alla mamma-agente Veronique, ancor prima di Euro 2024.



Come riportato da Sport Mediaset, l'imminente arrivo di Thiago Motta rischia di dare una sterzata alla vicenda, vista l’esperienza comune al PSG. Ma, secondo quanto viene scritto, non è da escludere un tentativo a sorpresa da parte dell'Inter: Rabiot è un profilo ambito per esperienza e caratura internazionale e Marotta può a fiutare un altro grande colpo a parametro zero, un big da strappare a una squadra rivale come fatto col Milan per Calhanoglu.