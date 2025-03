Getty Images

Inter, Calhanoglu: "Col Napoli non riuscivo neanche a camminare. Vi spiego i miei infortuni"

un' ora fa



Hakan Calhanoglu ha parlato così di Inter-Monza. Queste le parole del turco a Dazn.



CONDIZIONI - "Come sto? L'ultima botta che ho preso col Napoli, quella vecchietta mi ha fatto malissimo. Ho sofferto tanto, volevo uscire perché non potevo camminare. Adesso sto meglio, anche prima ho avuto tanti infortuni come mai prima, tutto quello che non ho avuto prima ho patito quest'anno. Sono contento di essere tornato, voglio aiutare la squadra. Darò il massimo"



STAGIONE DIVERSA – "Dobbiamo soffrire un po' e sacrificarci, vedere la Serie A così competitiva è buono, le altre squadre sono forti e nessuno ti regala lo Scudetto. Stiamo lottando e lavorando tantissimo per essere sempre lì"