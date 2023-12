Retroscena di mercato sul centrocampista turco, che la scorsa estate ha rifiutato una ricca offerta dall'Arabia Saudita per restare all'Inter. Nelle ultime settimane è tornato a farsi vivo- L'ex ct dell'Italia,commenta alla Gazzetta dello Sport: "Calhanoglu sta facendo molto bene e, soprattutto, sta facendo tantissimo. Lo vedi in tutte le zone del campo, corre e fa correre i compagni. Parlando con il senno di poi, viene da dire cheMa sono situazioni che nel calcio si verificano spesso. Io, ad esempio, nonostante me lo avessero proposto quando facevo il dirigente,E dopo si è visto quello che è diventato. Calhanoglu al Milan aveva già dimostrato di essere bravo: allora, però, faceva il trequartista, o al massimo la mezzala sinistra. Adesso è una cosa diversa,Cambiando funzione, ha dimostrato di essere un ragazzo di alto livello intellettivo. Ha capito quali erano le sue qualità e quali le esigenze della squadra. Si è messo a disposizione e ne è nato un nuovo Calhanoglu. ProprioSa impostare e sa difendere. E, soprattutto, ha le personalità per guidare la squadra., nonostante non sia più un ragazzino, è un grande. Ma il croato è più mezzala che regista.. Però, in giro, al momento non ce ne sono tanti., che però mi pare abbia avuto un'involuzione".