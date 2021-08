Simone Inzaghi si aspetta molto dai nuovi arrivati, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega nello specifico le esigenze tecniche dell'allenatore nerazzurro.



“Nel dettaglio, sono proprio il turco e l’olandese volante le successive missioni di Simone: Chalanoglu non deve limitarsi solo a occupare la posizione di Eriksen, ma diventare presto un assaltatore specializzato, in modo da far lievitare il numero dei gol dalla mediana in cui oggi Brozo e Barella staranno sulle vecchie barricate. Dumfries, invece, non partirà dall’inizio, ma inaugurerà comunque una nuova era delle fasce nerazzurre: senza Hakimi, bisogna sfruttare meglio la sinistra di Perisic e col tempo scatenare a destra l’ex capitano Psv”.