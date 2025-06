Inter, Calhanoglu e il Galatasaray: tutte le cifre

I campioni di Turchia vogliono riportare in patria il centrocampista dell'Inter, ma devono fare i conti col club nerazzurro. Forte di un contratto fino a giugno 2027 da 6,5 milioni di euro netti all'anno,al nazionale turco sempre secondo la Gazzetta dello Sport.Un anno fa respinse le avances dei tedeschi del Bayern Monaco, ma ora non si può escludere nulla. Arrivato a parametro zero dal Milan nel mercato estivo del 2021, Calhanoglu (classe 1994 ex Bayer Leverkusen) ha segnato 38 goal e servito 32 assist in 182 presenze con la maglia nerazzurra. Vincendo uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e tre Supercoppe italiane.

Intanto i dirigenti dell'Inter monitorano il mercato dei registi.. Quest'ultimo potrebbe arrivare a prescindere al posto dell'albanese Kristjan Asllani (classe 2002).