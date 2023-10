Hakan Calhanoglu, che ha trasformato il rigore del 2-1 finale e premiato man of the match, ha parlato così al triplice fischio finale a Sky Sport: "Sappiamo che non era facile, loro sono una squadra giovane che corre tanto, hanno entusiasmo, li avevamo affrontati in amichevole sappiamo come giocano. E' stato importante vincere, siamo primi, ora abbiamo due trasferte e non sarà facile. E' un risultato importante. Quando vogliamo sappiamo reagire e lo abbiamo dimostrato stasera, dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta, con intelligenza, non è facile giocare ogni tre giorni invece abbiamo fatto una bella gara meritando la vittoria. Il ritorno di Lukaku a San Siro? Non voglio commentare ognuno fa le sue scelte, ci dobbiamo concentrare solo sul nostro lavoro, siamo primi in classifica e vogliamo restarci".