E' inevitabile che, nei giorni successivi allo scudetto del Milan,per provare a conquistare un campionato che, invece, ha fatto il percorso inverso.. E poco importa se nel frattempoha sollevato due trofei, cosa che in rossonero non aveva mai fatto: la gioia più grande l'ha mancata, nonostante a livello personale sianoSpecie il dato sui passaggi vincenti è notevole, incrementato dalla consegna di battere i calci da fermo, ma, uno in più, mentre. Ricordiamo che gli assist sono i passaggi che vengono tramutati in gol, mentre i passaggi chiave sono quelli che portano a un tiro. Quindi, se Calhanoglu non è davanti a Berardi, parte della "colpa" è anche di chi non ha fatto gol.. Ma si tratta di una sottocategoria che lascia il tempo che trova.E' chiaro che,. Sono arrivati d'altra parte due trofei, e dunque tecnicamente il desiderio di vincere con l'Inter è stato esaudito. Ma c'è la sensazione che manchi qualcosa, specie per come si era messa a un certo punto la stagione. Per il bersaglio grosso, quel(nove anni fa), ci sarà tempo di riprovare l'anno prossimo.