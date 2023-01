Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan:



"Sono molto contento, grazie ai compagni e ai tifosi, è stato splendido e per me ancora di più. Preferisco sempre stare zitto, vedere certe cose per me è stato pesante, ma il karma torna. 3-0 e li abbiamo mandati a casa, ora pensiamo al campionato. Scudetto? Ci crediamo fino alla fine, dobbiamo continuare a vincere e poi il resto arriva".