Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell'Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League fra i nerazzurri e il Manchester City di Pep Guardiola.



LA SPERANZA - "Spero che possiamo vincere noi, poi chi segna non importa. L'importante è vincere la partita".



LA FINALE IN TURCHIA - "Sono orgoglioso di giocare qui nel mio Paese. Sono certo che il mio popolo mi sosterrà. Spero che da giocatore turco potrò alzare quella Coppa e magari anche di segnare. Cosa mi hanno chiesto i compagni dell'atmosfera qui? I compagni mi hanno chiesto tante cose. Questa è una città di 16 milioni di abitanti, ho cercato spiegare che città è Istanbul e che atmosfera c'è".



GUNDOGAN - "Se gli ho parlato? No ma lo ammiro molto. Lui gioca per la Germania, io per la Turchia. La sua è una decisione che rispetto. E' molto importante che ci siano due turchi in finale".



IL CITY - "Se hanno un giocatore chiave? Abbiamo studiato i rivali per capire come giocano. Noi mostreremo la nostra forza senza timore, loro sono molto offensivi ma sono bravi anche difensivamente. Dovremo far vedere di che pasta siamo fatti. In Champions abbiamo spesso dominato le partite".