Inter, Calhanoglu in gruppo: le condizioni di Lautaro e Dimarco

Come riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez e Federico Dimarco si sono allenati a parte anche oggi, ma da domani, infatti, sono attesi in gruppo, con possibilità sempre più in aumento di vederli tra i convocati per sabato. Hakan Calhanoglu, invece, ha lavorato con il resto della squadra, smaltendo l'influenza di ieri.