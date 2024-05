Inter, Calhanoglu: 'L'amicizia non cambia coi colori. Se il Milan non è d'accordo non è un problema'

Hakan, centrocampista dell', ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Lazio, in occasione della festa scudetto nerazzurra:"Che bello, lo stadio è pieno: siamo felici e contento, ora ci divertiamo"."Mentalmente non è stato difficile, però avevo bisogno di fiducia e credere in me stesso in quella posizione. Ho lavorato tanto e ringrazio tanto il mister e lo staff".- "Noi siamo come amici, questo è il segreto. Sappiamo che lui è il nostro allenatore, ma è molto aperto con noi e parliamo spesso. E' sempre tranquillo e positivo, a parte prima delle partite con un po' di concentrazione in più".

"Sì, sono d'accordo. Tutti dicono che a 29-30 un giocatore arriva al top dell'esperienza e questo è il mio caso"."Grazie, quelli che non mi conoscono non sanno come sono, sono sempre tranquillo ed il mio comportamento non manca mai di rispetto. L'amicizia non cambia cambiando i colori. Se da parte loro non arriva più nulla non c'è problema, quella pagina è chiusa".