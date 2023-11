Hakan Calhanoglu lascia il ritiro della Turchia e salterà l’amichevole di questa sera contro l’Inghilterra e l’ultimo impegno di qualificazione all’Europeo di martedì 21 novembre contro il Galles. La Federcalcio turca ha comunicato ufficialmente che il calciatore dell’Inter - alla pari dell’ex romanista Cengiz Under - non ha preso parte all'allenamento odierno ed è stato esentato dal ct Vincenzo Montella dai due impegni come conseguenza dell’infezione alle vie respiratorie ma soprattutto per stare al fianco della compagna Sinem, che nelle prossime ore darà alla luce il secondo figlio della coppia.



PRESTO A MILANO - Buone notizie dunque per l’Inter, che avrà presto il giocatore nuovamente a disposizione per iniziare a preparare al meglio l’attesissimo derby d’Italia contro la Juventus di domenica 26 novembre. Nel giorno in cui Inzaghi riceve i pessimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni, costretto a rinunciare agli appuntamenti con la Nazionale e quasi certamente fuori per le prossime due gare di Serie A per un infortunio muscolare al polpaccio, una nota lieta è quella di Calhanoglu, sempre più al centro dell’Inter e sempre più mentalizzato sulla sfida della verità coi bianconeri.