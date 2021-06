Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport del colpo Calhanoglu, soffiato al Milan a parametro zero: "Penso che soffiare un giocatore al Milan sia sempre divertente... Scherzi a parte, a livello tecnico e tattico la scelta mi convince. Anche se in rossonero faceva l'esterno offensivo, Hakan sa muoversi anche da mezzala sinistra in un 3-5-2. Tecnica e tiro poi non si discutono".