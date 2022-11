Regista, mezzala o trequartista.si fa in tre per l’Inter e sempre con ottimi risultati. Simone Inzaghi lo ha convinto a sposare il progetto nerazzurro e ora si gode un giocatore in grado di essere determinante per la squadra. Hakan ha messo la firma sul passaggio del turno in Champions League ai danni del Barcellona e vuole scrivere nuove pagine entusiasmanti della sua storia nella Milano nerazzurra.- Calhanoglu all’Inter sta bene, non pensa a un futuro lontano da Milano. E anche il club è molto soddisfatto del rendimento del turco.. Ma senza fretta, il discorso verrà affrontato al termine della stagione. L’Inter ha prima delle priorità temporali davanti a quella dell’ex Milan come quella di Skriniar, Darmian, Dzeko e D’Ambrosio. Poi parlerà con Hakan con la forte intenzione di proseguire insieme ancora a lungo.