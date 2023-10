Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma: "Asllani sta crescendo, ci vuole un po' di pazienza ma è molto forte, ha tanta qualità e lo stiamo aiutando. Lukaku? Non voglio commentare".



DA OFFENSIVO A REGISTA DIFENSIVO: IL CALCIO STA CAMBIANDO? - "Una bella domanda, il calcio è diventato moderno. Ho giocato in tanti ruoli e tanto dipende dal sistema. Se giocavamo a quattro dietro era diverso, con cinque in mezzo il ruolo che gioco io mi trovo a mio agio. Sono cresciuto in fase difensiva che non avevo prima, ero un po' moderno ma sono cresciuto. Sto provando ad essere più cattivo nei duelli".



IN QUESTO SISTEMA DI GIOCO, LA QUALITA' VERSO LA PORTA POTEVA VENIRE UN PO' MENO? - "Sono un po' lontano dalla porta, mi manca un po' ma sto provando ad andare avanti per fare gol. Calciare da fuori area poi non è un problema per me".



RIGORISTA - "Sono io? Si, anche Lautaro e Dimarco sanno calciare. L'importante è segnare".



L'ESPERIENZA DELLA CHAMPIONS HA DATO AUTOSTIMA? - "Si sicuramente, siamo più attenti a non perdere lucidità contro le squadre piccole anche se abbiamo sbagliato con Sassuolo e Bologna. Stiamo lavorando molto bene, c'è un bel clima nello spogliatoio. Pensiamo solo a raggiungere i nostri obiettivi".