L'prosegue la tournée asiatica, preparando sul campo la prossima stagione di Serie A. Dal magazine The Digest, giunge un'intervista ad, in cui tocca molti argomenti, tra cuidell'Inter,concretizzate negli ultimi giorni e le aspettative legate alla prossima stagione.“Ci vorrà del tempo per rimettersi in forma. [...]. Ma lo è sempre stato e ci sono abituato. Gli allenamenti procedono senza intoppi. A parte il caldo”.Il centrocampista turco ha poi fatto riferimento al mercato dell'Inter: “I cambi di giocatori sono inevitabili nel mondo del calcio. Mi sono divertito molto all'Inter con i giocatori che se ne sono andati e. Lo stesso si può dire per i nuovi giocatori dell'Inter. Sono tutti bravi, giovani e forti.. E dopo tutti questi anni nella squadra, cerchiamo di aiutare i nuovi giocatori in ogni modo”.“Abbiamo ottenuto molto la scorsa stagione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e raggiunto la finale di Champions League per la prima volta in 13 anni dall'ultima. In questa stagione, vogliamo far bene dall'inizio.. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati.”.“Sono contento che sia qui.. Penso che sia qui perché sa che l’Inter è forte. Abbiamo tanti bravi giocatori in questa squadra, ma. Comincerà a capire la squadra allenandosi, ma”.In seguito, al turco è stata domandata la sua opinione in riferimento alla designazione di: “Penso che sia. Sono alla terza stagione qui,. Che siano giocatori importanti in campo non c'è dubbio. Penso che faranno un buon lavoro, io essendo più anziano di loro".“Tutti in Giappone sono. Ovunque io vada è ordinato e pulito e. Quando sono uscito a Osaka, tutti erano gentili e simpatici. Sto pensando di uscire a Tokyo se avrò del tempo[...]".Infine, il turco èpersa: “Prima della partita si diceva che il City fosse in netto vantaggio, mae penso che abbiamo mostrato quello che potevamo fare. Non abbiamo segnato, ma abbiamo avuto qualche occasione per segnare. Giocare la finale di Champions League. Sembrava che avremmo vinto presto.”.