Fuori contro lo Sheriff in Champions League, in campo per 4 minuti contro la Lazio, Hakan Calhanoglu sta per riprendersi il suo spazio. Il trequartista turco, che è rimasto fuori dalla sfida Champions, vinta dai nerazzurri, per un problema fisico, oggi era ad Appiano Gentile con il resto della squadra. Allenamento blando, oggi, con due gruppi agli ordini di Simone Inzaghi. Nelle prossime ore si capiranno meglio quelle che sono le condizioni dell'ex Milan, ma le sensazioni sono positive.



CONCORRENZA - Dal primo minuto o a gara in corso, Hakan Calhanoglu, fermo a un gol e 2 assist in questo inizio di stagione, è pronto a rientrare per l'importante sfida contro la Juventus. Conscio che ora ha un Vidal in più col quale battagliare per un posto in mezzo al campo da titolare. L'Inter ha ritrovato il cileno, decisivo in Champions; ora punta a ritrovare anche il suo numero 20.