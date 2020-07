Torna di moda Edin Dzeko per l'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il bosniaco, già cercato dai nerazzurri la scorsa estate, è un pallino di Conte, che già lo voleva al Chelsea: se l'anno scorso Marotta si era mosso prima col giocatore e poi con la Roma, ora i nerazzurri attendono le decisioni del club giallorosso, per poi, nel caso, affondare il colpo.