Inter, cambia la strategia sul mercato. Marotta: "Investimenti, giovani e player trading"

Lunedì 24 febbraio 2025 diventerà una data da ricordare per i tifosiperché, nel giornoche ha segnato di fatto il concreto cambiamento anche all'interno del Consiglio di Amministrazione da parte del fondo, è iniziato a tutti gli effetti un "nuovo percorso". A definirlo come tale, all'interno del suo discorso agli azionisti, è stato proprio il Presidente e Amministratore Delegato unico del clubche non si è sottratto però anche dallo

Un cambiamento con il passato che ci sarà e sarà inevitabile, ma con un unico grande obiettivo, sempre usando le parole del numero 1 nerazzurro: "non solamente perché i colori nerazzurri devono essere sinonimo di vittorie in Italia e in Europa, ma anche perché dal successo sportivo dipendono molti ricavi provenienti dalla serie A e, in particolar modo, dalla Uefa".

'idea è quindi chiara: l'Inter deve essere competitiva. Ma come fare per ottenere questi risultati? Marotta ha confermato che la strategia adottata finora, di puntellare una squadra vincente anche con giocatori affermati e in là con l'età verosimilmente cambierà:che garantiscano asset patrimoniale e che possano dare un apporto di qualità a questa squadra di valori importanti".

Rispetto agli ultimi mercati, dove i giocatori a parametro zero sono stati sia necessità che virtù, e che hanno in parte anche appesantito di conseguenza il monte ingaggi,Se arriveranno, però, dovranno essere per giovani talenti che rappresentino nuovi asset patrimoniali per il futuro.

Cosa vuol dire? Che resterà importantissima a bilancio la voce del cosiddetto, ovvero la capacità di generare valore anche dalle cessioni per poter poi reinvestire e Marotta non lo nasconde: "Ormai ho imparato a valutare che tutte le società italiane devono ricorrere al player trading,e raggiungere quel concetto di sostenibilità economica".

In sostanza, se nel corso della passata estate l'idea principale dell'Inter è stata quella di confermare in toto l'intero gruppo che vinse lo Scudetto della seconda stella,al fine di generare valore economico e poter reinvestire su colpi importanti: "Non siamo qui a dire dobbiamo vendere di sicuro,Fatte sia nella logica di dare la giusta importanza allae anche nell'ottica di far quadrare quelli che sono i numeri nelle valutazioni di bilancio".

L'Inter a livello sportivo ha quindi oggi una priorità che è quella diPer farlo ricorrerà ad investimenti, ma anche a qualche cessione sebbene non per forza di un big. Come sempre sarà il mercato a fare la differenza in base alle possibili offerte che arriveranno sul tavolo dei dirigenti interisti nel corso dell'estate:Questo non significa che i nostri senatori vengano esclusi, hanno dimostrato con i fatti di recitare un ruolo importante nella nostra economia calcistica.

- L'Inter sta cambiando, la strategia da perseguire anche, maDel resto, come ricordato da Marotta, la realtà interista è e deve rimanere da big d'Europa: "Cambiando il modello non significa che vengano meno gli obiettivi, sono sempre gli stessi.".