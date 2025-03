Inter, cambiano le gerarchie in attacco: Taremi scivola sempre più in basso

AFP via Getty Images

Mehdi Taremi soffre tremendamente il peso della maglia dell’Inter, molto probabilmente San Siro è troppo per lui e ieri sera è arrivata l’ennesima conferma ad avvalorare una tesi che ormai si è fatta largo prestazione dopo prestazione. Quella di ieri dava tutta la sensazione di poter essere la serata giusta, tanti fattori giocavano a favore dell’iraniano: partita indirizzata nella gara di andata, ritorno davanti al pubblico di casa, Feyenoord costretto a lasciare qualche spazio nel tentativo di recuperare i due gol di svantaggio. Eppure niente di tutto questo è stato utile a Taremi per riuscire a divertirsi giocando, o almeno per offrire all’iraniano quel pizzico di serenità che in questi casi aiuta a scaricarsi da certi pesi invisibili ma comunque gravosi. L’ex Porto ha collezionato l’ennesima prova deludente di una stagione nettamente al di sotto delle aspettative, prestazioni che lo stesso centravanti ha provato a giustificare prima del match, legandole a una condizione fisica precaria che lo accompagna da inizio campionato. Sì è reso conto anche lui che quanto offerto finora non basta a meritarsi l’Inter.

Da diverse settimane sono, che per gran parte della stagione ha considerato Taremi come terzo attaccante, alle spalle di Lautaro e Thuram. Gerarchie che adesso hanno subito uno stravolgimento in corso d’opera, visto che. Il caso c’è e ignorarlo non aiuterebbe a risolverlo, ma giunti a questo punto della stagione, per Inzaghi, conta solo la concretezza delle scelte da fare.

Le prossime partite vedranno l’Inter impegnata su più fronti, domenica sera ci sarà la sfida scudetto di Bergamo, contro l’Atalanta. Poi la sosta e subito dopo Udinese in casa e semifinale di Coppa Italia contro il Milan, che precederà la sfida di campionato contro il Parma e quella di Champions contro il Bayern.possa partire dal 1’, specie se la Francia dovesse lasciare Thuram ad Appiano., mentre contro ilIl calendario fitto offre a tutti a una chance per potersi rifare, ma per adesso le prestazioni di Taremi hanno fatto si che l’ex Porto non possa più contare sulla fiducia di cui poteva godere a inizio stagione.