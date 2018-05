Intervistato da Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, parla della qualificazione in Champions ottenuta dalla squadra di Luciano Spalletti.



"Mi auguro che sia un bel punto di partenza, soprattutto per come l’hanno conquistata, ovvero soffrendo e guadagnandosela battendo l’avversario diretto. Questo è un segnale positivo e speriamo che possa servire per costruire. Lautaro Martinez? Sono qui per la finale, faccio fatica a pensare a quello che accade oggi a Milano".