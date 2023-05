La Fiorentina avrà anche perso sul campo ma i suoi tifosi hanno senz'altro vinto sia sugli spalti che fuori. Lo testimonia una volta in più una storia Instagram condivisa dalla bandiera dell'Inter Cambiasso. Il Cuchu, nella marcia di avvicinamento allo stadio Olimpico, si è ritrovato infatti in una via piena di tifosi della Fiorentina che, evidentemente, lo hanno però accolto con grande calore. L'argentino ha voluto infatti ringraziarli: "Ho forse sbagliato strada? Grande rispetto dei tifosi viola, grazie!"