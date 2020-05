Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha parlato di Diego Godin.



Godin riuscirà ad adattarsi?

“Per me si è già adattato: non è il punto forte dell’Inter magari, ma il suo contributo l’ha dato. Si capisce che non interpreta il ruolo in cui è comodo, ma ha avuto l’umiltà di impegnarsi e accettare ciò che gli chiedeva Conte. Lui è adattato, se uno si aspetta che giochi con fluidità, non lo farà, anche per caratteristiche fisiche. Lui si impone più nel centro dell’area, è il posto dove si sente più a suo agio. Ma non ci sono state prove così negative per dire che non si è adattato”.