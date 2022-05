In un messaggio pubblicato da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso, ha spiegato cosa prova per lo stadio San Siro.



"Per me San Siro è una seconda casa e per farvi capire l'importanza che ricopre nella mia vita, vi racconto un aneddoto: sono arrivato a Milano e alloggiato in un albergo in Corso Sempione, alla prima serata libera mi hanno chiesto di andare a passeggiare. Ho chiesto dov'era il centro e dov'era San Siro e ho scelto di andare allo stadio per fare una foto fuori.. Per fortuna poi ne ho fatte tante dentro".