Simone Inzaghi pensa a Carlos Augusto come titolare sulla corsia di sinistra per la sfida di domani sera contro la Salernitana. L'ex esterno del Monza è in un buon momento di forma, la sua prestazione a San Sebastian era finita in crescendo e anche contro il Sassuolo è entrato molto bene dalla panchina, risultando alla fine uno dei pochi sufficienti in campo. Domani all'Arechi, il brasiliano potrà nuovamente mettersi in mostra a partire dal primo minuto di gioco.