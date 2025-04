Cambio immediato per Alessandro Bastoni dopo l'intervallo di Parma-Inter: Farris, in panchina al posto dello squalificato Inzaghi, ha infatti mandato in campo, al posto del classe '99 nerazzurro e della nazionale italiana, Carlos Augusto - fondamentale soprattutto per la grande duttilità che garantisce al tecnico piacentino.



PRECAUZIONE - Bastoni, all'inizio del secondo tempo, è stato inquadrato in panchina con una vistosa fasciatura e del ghiaccio applicato al ginocchio sinistro. Dai primi aggiornamenti di Dazn, si sarebbe trattato di un cambio precauzionale. Il difensore ha, infatti, tolto il ghiaccio dopo pochi minuti, facendo tirare un sospiro di sollievo all'ambiente nerazzurro a tre giorni dall'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco dell'8 aprile.

GIOCATORE CHIAVE - Il numero 95 è uno dei punti chiave di Simone Inzaghi. In stagione ha giocato già 42 partite, di cui ben 38 da titolare. Cinque assist e un goal per un difensore unico nella rosa dell'Inter e che può, sull'asse costruito con Dimarco, dare problemi anche al Bayern Monaco.