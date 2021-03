Importante novità nello staff dirigenziale dell’Inter: il direttore finanziario Tim Williams dà l’addio al club nerazzurro. In giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità. Si tratta di una decisione già presa nello scorso anno e dovuta alla volontà di Williams di tornare a Londra. E' interessante anche la possibile destinazione lavorativa di Williams. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il manager entrerà come partner in Tofosy, la società fondata dal banchiere Fausto Zanetton e che annovera tra i soci anche Gianluca Vialli, ex stella della Nazionale, della Sampdoria e della Juventus. Williams si occuperà del mercato inglese e della Premier League. La curiosità riguarda il fatto che Tifosy è l’advisor del fondo Bc Partners nella trattativa avviata da Bc Partners con Suning per acquistare l’Inter.