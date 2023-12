La netta vittoria in casa dei campioni d’Italia è la firma dell’Inter sulle ambizioni stagionali: i nerazzurri vogliono lo Scudetto e dopo aver concesso solo per un paio di giorni il primo posto alla Juventus, se lo sono subito ripreso con il 3-0 del Maradona. Le quote antepost Serie A 2023/24 confermano la squadra di Simone Inzaghi in prima fila per il titolo e sulla lavagna scommesse di Betaland è proposta campione d’Italia a 1.50, con la Juventus che ha solo due punti in meno ma sembra soffrire di più (il successo con il Monza è arrivato solo nei minuti finali): i bianconeri di Massimiliano Allegri restano la seconda opzione a quota 3.25, confermandosi la vera minaccia alle ambizioni dell’Inter. Secondo successo di fila per il Milan che resta a -6 dalla vetta, ma nelle ultime settimane i rossoneri hanno perso credito nei pronostici e ora si ritrovano a rincorrere a quota 10. Da qui in poi il distacco si fa sempre più ampio. Napoli e Roma condividono il quarto posto, ma il distacco di 11 punti sembra eccessivo per pensare ad una rimonta per le squadre di Walter Mazzarri e Josè Mourinho, avversari più per la zona Champions: è tuttavia troppo presto per tagliare fuori del tutto dalla sfida per lo scudetto le due squadre, così il Napoli ha ancora qualche piccola speranza a 25 volte la posta, mentre i giallorossi sono proposti addirittura a 50.