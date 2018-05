L'Inter batte la Lazio e va in Champions League. Ai microfoni di Premium Sport, Joao Cancelo, tra i protagonisti della partita, esprime un primo commento a caldo sull'esito del match: "Questo gruppo è splendido: splendidi giocatori, splendide persone. E' arrivato l'obiettivo dopo un grande lavoro. Quando è cambiata la partita? Abbiamo sempre tenuto il gioco, poi c'è voluta la forza del gruppo per conquistare il traguardo Champions. Se resterò non dipende da me, ma dalle società. Io sono fiero di avere fatto parte di questo splendido gruppo".