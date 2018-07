Una fotografia che lo ritrae insieme a Politano, Eder e Skriniar mentre corrono agli ordini di Luciano Spalletti al primo giorno di ritiro.seppur in modo abbastanza ermetico: “Gruppo e lavoro di squadra…sempre. #Amala”. Insomma, niente di clamoroso, nessun tatuaggio di appartenenza impresso sul petto ma una frase che in qualche modo racconta quello che è il suo stato d’animo.Candreva vuole rimanere all’Inter e Spalletti di sicuro non è scontento di questo. Certo, i nerazzurri hanno considerato l’idea di cederlo ma l’esterno italiano non è mai stato uno dei primi nomi sulla lista dei partenti, anche perché il suo costo a bilancio è di circa 11 milioni e i 32 anni all’anagrafe non lo rendono più particolarmente appetibile all’estero.e per la scarsa vena realizzativa.Nel 90% dei casi Candreva rimarrà all’Inter con il contratto rinnovato di un ulteriore anno, non sembrano esserci strade che portano altrove. Sul mercato rimarranno Vecino, Borja Valero, Eder, Pinamonti e probabilmente Karamoh, che potrebbe andare a giocare con maggiore continuità (sempre da “controllato” dell’Inter) nel caso il Bordeaux dovesse accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto per Malcom.