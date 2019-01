Sembra non esserci più spazio per Antonio Candreva all'Inter. L'esterno romano è ormai da tempo ai margini del progetto tattico di Luciano Spalletti ed un suo addio alla maglia nerazzurra, già in questo mese di gennaio, non è poi così remoto.



Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina lo stesso giocatore potrebbe chiedere alla società di trasferirsi momentaneamente altrove, magari in una località non troppo distante da Milano dove la sua famiglia continuerebbe a risiedere. Tra le ipotesi più accreditate secondo il quotidiano piemontese ci sarebbe l'opzione Torino. Attenzione però anche alle piste che portano verso Bologna e Genoa, altre due piazze storiche del nostro calcio nelle quali Candreva potrebbe trovare l'ambiente giusto per rilanciarsi.