Intervenuto ai microfoni di Sky, l'esterno dell'Inter, Antonio, ha parlato della sconfitta patita a Bergamo per mano dell'Atalanta e del suo momento personale.“Adesso siamo pochi perché molti compagni sono in Nazionale, il mister parlerà quando saremo al completo, ma sappiamo di aver fatto una prestazione non all’altezza. È difficile parlare dopo un passo falso così, ma siamo consapevoli delle nostre qualità e dobbiamo imparare dagli errori”.“Siamo consapevoli delle nostre qualità, siamo un gruppo che si aiuta. A Bergamo è difficile per tutti, non è un alibi, abbiamo preso gli ultimi due gol per la foga di voler ribaltare il risultato”.“Non ci deve riguardare, nessuna partita è semplice. Abbiamo perso punti per strada contro le “piccole”. In Serie A è difficile affrontare tutti e al rientro dobbiamo prima concentrarci sul Frosinone per poi pensare alla trasferta di Roma”.“Personalmente non è un momento facile perché quando si gioca meno non tutti siamo contenti, ma siamo un gruppo forte composto da calciatori forti. L’importante è farsi trovare pronti quando chiamati in causa”.