Se Atene piange, Sparta non ride. In casa Inter la situazione è praticamente questa, con Antonio Conte e quella sua spiccata esigenza di generare polemiche, e Piero Ausilio, che non intende assolutamente vivere un’altra stagione come l’ultima appena trascorsa.quando dovrebbe avvenire il confronto tra il presidente Steven Zhang e il tecnico salentino.Le voci circa il rapporto conflittuale tra i due si fanno sempre più insistenti, pare proprio che tra Ausilio e Conte non sia mai scoccata la scintilla. O meglio, le continue frecciatine dell’ex allenatore di Juve e Nazionale avrebbero lentamente rovinato un rapporto divenuto ormai logoro.Sembra quasi che all’Inter ci sia un solo posto per due e che stia a Zhang prendere a breve una decisione. Non è escluso che il presidente provi a ricucire, ma per proseguire insieme sarà fondamentale mettersi alle spalle tutti i rancori. Ci riusciranno?Per quanto riguarda Conte, invece, sarà chiarificatore l’incontro con Zhang.visto cheEcco perché da questo punto di vista